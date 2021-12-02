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شخص ينزل 10 أمتار داخل بركان نشط.. شاهد ماذا حدث

شخص ينزل 10 أمتار داخل بركان نشط.. شاهد ماذا حدث
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تواصل – وكالات:

قام الطيار العسكري التشيلي السابق، سيباستيان ألفاريز، بالتحليق فوق بركان نشط، ليحقق أمنيته التي طال انتظارها منذ فترة طويلة.

ووقع اختار ألفاريز، على بركان تشيلي “فيلاريكا”، الذي يبلغ قطر فوهته أكثر من مائتي متر، حيث كان يستعد منذ عام تقريبا من أجل رحلته ببدلة الأجنحة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله، لحظة قفز الطيار من المروحية على ارتفاع 3.5 كيلومترات، عندما تيقن أن اتجاه الرياح وسرعتها يناسبه، فهوى محلقًا فوق البركان، حسب “سبوتنيك”.

ونزل الطيار حوالي 10 أمتار داخل البركان، ثم غادره بسرعة 180 كيلومترًا في الساعة، وبذلك أصبح سيباستيان ألفاريز أول شخص في التاريخ يطير فوق بركان نشط.

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