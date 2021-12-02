الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

احذر.. هذه الأطعمة تُضعف الذاكرة وتشتت الانتباه

احذر.. هذه الأطعمة تُضعف الذاكرة وتشتت الانتباه
0

تواصل – فريق التحرير:

قالت الخبيرة الأمريكية في مجال التغذية، أوما نايدوو: إن دراسات حديثة توصلت إلى إمكانية تقليل فرص الإصابة بضعف الذاكرة وتشتت الانتباه عن طريق تجنب الأطعمة التي يمكن أن تعرّض بكتيريا الأمعاء للخطر.

ومن هذه الأطعمة:

1 – السكر المضاف

إن تناول الأطعمة المليئة بالسكر المضاف مثل المخبوزات والمشروبات الغازية، يضيف كميات كبيرة من الجلوكوز إلى الدماغ، ما يؤدي إلى ضعف الذاكرة.

2 – الأطعمة المقلية

تبين وفق دراسات أجريت على  18 ألف شخص أن الطعام المقلي يسبب الالتهاب الذي يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية التي تمد الدماغ بالدم، مما يؤثر على مستوى التعلم والذاكرة.

3 – الكربوهيدرات

اكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين كانوا يتناولون كربوهيدرات مفيدة ومنخفضة السكر، كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 30%، وبالخرف بنسبة كبيرة.

4 – النترات

أكدت دراسة حديثة أن النترات يمكن أن تؤثر على بكتيريا الأمعاء، وقد تؤدي للإصابة باضطراب ثنائي القطب، لإنها تستخدم كمواد حافظة وكمادة لتعزيز اللون في اللحوم.

إليك أطعمة تحسن التركيز والانتباه وتقوي الذاكرة

وخلصت دراسات عديدة إلى أن هناك بعض الأطعمة التي تحسن التركيز وتقوي الذاكرة بشكل عام.

وحسب “العربية.نت” فإن هناك 8 أطعمة وهي كالآتي:

1 – صفار البيض

2 – الأفوكادو

3 -الشوكولاتة الداكنة

4 – السبانخ

5 – البنجر

6 – سمك السالمون

7 – البروكلي

8 – الجوز “عين الجمل”

مواد ذات صلة

تقرير طبي يكشف عن علامة جديدة على الإصابة بداء السكري

تقرير طبي يكشف عن علامة جديدة على الإصابة بداء السكري

لمرض السكري من النوع الثاني.. دراسة طبية تكشف عن حمض يساعد على خفض السكر بالدم

لمرض السكري من النوع الثاني.. دراسة طبية تكشف عن حمض يساعد على خفض السكر بالدم

دراسة طبية تحذر من نوع حمية غذائية يؤثر على صحة القلب

دراسة طبية تحذر من نوع حمية غذائية يؤثر على صحة القلب

خطر «السكر المضاف».. ما هو وما الكمية المسموحة لك؟

خطر «السكر المضاف».. ما هو وما الكمية المسموحة لك؟

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة