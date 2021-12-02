احذر.. هذه الأطعمة تُضعف الذاكرة وتشتت الانتباه

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قالت الخبيرة الأمريكية في مجال التغذية، أوما نايدوو: إن دراسات حديثة توصلت إلى إمكانية تقليل فرص الإصابة بضعف الذاكرة وتشتت الانتباه عن طريق تجنب الأطعمة التي يمكن أن تعرّض بكتيريا الأمعاء للخطر.

ومن هذه الأطعمة:

1 – السكر المضاف

إن تناول الأطعمة المليئة بالسكر المضاف مثل المخبوزات والمشروبات الغازية، يضيف كميات كبيرة من الجلوكوز إلى الدماغ، ما يؤدي إلى ضعف الذاكرة.

2 – الأطعمة المقلية

تبين وفق دراسات أجريت على 18 ألف شخص أن الطعام المقلي يسبب الالتهاب الذي يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية التي تمد الدماغ بالدم، مما يؤثر على مستوى التعلم والذاكرة.

3 – الكربوهيدرات

اكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين كانوا يتناولون كربوهيدرات مفيدة ومنخفضة السكر، كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 30%، وبالخرف بنسبة كبيرة.

4 – النترات

أكدت دراسة حديثة أن النترات يمكن أن تؤثر على بكتيريا الأمعاء، وقد تؤدي للإصابة باضطراب ثنائي القطب، لإنها تستخدم كمواد حافظة وكمادة لتعزيز اللون في اللحوم.

إليك أطعمة تحسن التركيز والانتباه وتقوي الذاكرة

وخلصت دراسات عديدة إلى أن هناك بعض الأطعمة التي تحسن التركيز وتقوي الذاكرة بشكل عام.

وحسب “العربية.نت” فإن هناك 8 أطعمة وهي كالآتي:

1 – صفار البيض

2 – الأفوكادو

3 -الشوكولاتة الداكنة

4 – السبانخ

5 – البنجر

6 – سمك السالمون

7 – البروكلي

8 – الجوز “عين الجمل”