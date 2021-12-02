بعد مائة عام من البحث.. علماء يتوصلون لسبب الإصابة بـ«الزهايمر»

تواصل- وكالات:

على الرغم من اكتشاف مرض “الزهايمر” في عام 1906، بملاحظة تغيرات في أنسجة المخ لامرأة ماتت بسبب مرض عقلي غير عادي، إلا أن مسبباته ظلت غامضة وغير معروفة للعلماء خلال المائة عام الماضية.

وفي دارسة جديدة قد تصل لما خفي من أسباب الإصابة بالزهايمر، فقد كشف باحثون من جامعة كاليفورنيا، أن المرض قد يكون ناجماً عن تباطؤ قدرة الخلايا على تنظيف نفسها، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأضافت الدراسة أن التباطؤ لوحظ لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، وهو السبب المحتمل للتراكم غير الصحي في الدماغ.

ويمكن أن يحدث التباطؤ، المعروف باسم الالتهام الذاتي، حيث لا تحصل الخلايا على ما يكفي من البروتين من النظام الغذائي للفرد، وهي تملأ الفراغ عن طريق إعادة تدوير البروتينات الموجودة بالفعل في الخلايا.

بدوره، قال ريان جوليان، أستاذ الكيمياء في جامعة كاليفورنيا، الذي قاد الدراسة، إنه يتم بالفعل اختبار الأدوية لتحسين الالتهام الذاتي، وإذا كان هذا هو سبب مرض الزهايمر، فيمكننا رؤية عقار وقائي محتمل في المستقبل القريب.

وأضاف: “إذا كان التباطؤ في الالتهام الذاتي هو السبب الأساسي، فإن الأشياء التي تزيدها يجب أن يكون لها تأثير مفيد ومعاكس”.