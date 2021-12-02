«لا تناسب عقيدتنا ولا ديننا».. الجماهير تهتف دعماً للاعب المصري بعد تصريحاته ضد المثلية الجنسية (فيديو)

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هتفت الجماهير المصرية والعربية دعما للاعب المصري الشهير “محمد أبو تريكة”، كدعم له وتضامن مع تصريحاته الرافضة للشذوذ والمثلية الجنسية في الملاعب.

دعم وتأييد لـ محمد أبو تريكة

وتعالت هتافات الجماهير أثناء مباراة مصر ولبنان في كأس العرب، مساء أمس الأربعاء، تأييدا ودعما للاعب محمد أبو تريكة ضد الحملة التي تستهدف اللاعب في الصحف الإنجليزية والعالمية.

وأكد اللاعب محمد أبو تريكة في وقت سابق، أنه يجب أن يكون هناك تربية وتعليم لشبابنا الصاعد بشأن الشذوذ الجنسي.

ظواهر لا تناسب عقيدتنا ولا ديننا

وأضاف أبو تريكة: “نعم الدوري الإنجليزي هو الدوري الٌأقوى فنيا لكن فيه ظواهر لا تناسب عقيدتنا ولا تناسب ديننا الحنيف”.

وقال اللاعب المصري الشهير محمد أبو تريكة “إن أكبر عقوبة وقعت في التاريخ ذكرها القرآن الكريم في قوم لوط”، مؤكدا أن هذه الظاهرة والحديث أصبح من الأمور الفجة.

دعم القيم وحماية النشء والشباب

ودعا محمد أبو تريكة أيضا لعدم عرض أي لقطات تظهر التضامن مع المثليين على الشاشات لحماية النشء والشباب ودعما للقيم والأخلاق الإسلامية.