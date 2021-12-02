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«الصحة» تستعد لإعادة تأهيل غرف العزل في عسير ونجران

«الصحة» تستعد لإعادة تأهيل غرف العزل في عسير ونجران
وزارة الصحة السعودية -- اللقاحات
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تواصل- فريق التحرير: 

تستعد وزارة الصحة لإعادة تأهيل غرف العزل في المنشآت الصحية التابعة للوزارة في منطقتي عسير ونجران بالاستعانة بشركات متخصصة لتنفيذ المشروعين.

وحسب صحيفة الوطن، توجد أشكال متعددة للعزل، يتضمن بعضها طرق تواصل طفيف، بينما يتضمن بعضها الآخر إبقاء المرضى بعيداً عن الآخرين.

ويتمّ استخدام معدّات خاصّة في تدبير شؤون المرضى الخاضعين للأشكال المتعددة من العزل، وعادةً ما تتضمّن معدات الوقاية الشخصية، كالمعاطف والأقنعة والقفازات، وأدوات التحكم الهندسية، كغرف الضغط الإيجابي والضغط السلبي ومعدّات تدفق الهواء الصفحي والحواجز الميكانيكية والهيكلية المتنوعة.

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