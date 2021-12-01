وصل سعرها إلى 400 مليون دولار.. «أوميكرون» عملة مشفرة تخطف الأضواء من المتحور الجديد

تواصل- فريق التحرير

بشكل جنوني صعدت قيمة عملة رقمية اسمها omicron والتي تم تداولها تحت رمز (OMIC) في اليومين الماضيين، ووصل سعرها إلى 400 مليون دولار.

ولم تكن عملة «أوميكرون» المشفرة معروفة في السابق، لكنها شهدت تداولات جنونية خلال عطلة الأسبوع الماضي وبداية الحالي.

وفي تفاصيل العملة المشفرة التي كانت حديث الساعة الأيام الماضية، فقد ارتفع ثمنها خلال يومين فقط بنحو 900 % من 60 دولارا إلى 675 دولارا.

وقد ساعد العملة المشفرة اسم المتحور الجديد، الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية «أوميكرون»، وهو اسم الحرف الخامس عشر من الأبجدية اليونانية.

ولم يكن لدى عملة «أوميكرون» المشفرة سوى ألف متابع على «تويتر» عندما تم تدشينها في بداية نوفمبر.

لكن الاهتمام بها بلغ ذروته بعدما سيطر اسم المتحور الجديد على عناوين الأخبار والصحف العالمية.

يذكر أن إطلاق منظمة الصحة العالمية اسم «أوميكرون» على المتحور الجديد لفيروس كورونا وتطابقه مع اسم العملة الرقمية هو جاء صدفة وبدون قصد أو ترتيب مسبق.