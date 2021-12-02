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يعود تاريخها لـ 228 عاما.. مكتبة الحرم المكي تتسلم مخطوطات أصلية نادرة

يعود تاريخها لـ 228 عاما.. مكتبة الحرم المكي تتسلم مخطوطات أصلية نادرة
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تواصل – فريق التحرير:

استلمت مكتبة الحرم المكي الشريف ممثلة بمركز المخطوطات ٣ مخطوطات أصلية نادرة من الإدارة العامة للمخطوطات والكتب النادرة بمكتبة المسجد النبوي.

وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في بيان لها، أن تاريخ وقف المخطوطات يعود إلى عام ١٢١٥هـ وهي من المخطوطات الموقوفة للمسجد الحرام وجرى إعادتها لمركز مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف.

وتتكون المخطوطة الأولى من مصحف كامل عدد صفحاته (١١٤٨) صفحة ، والمخطوطة الثانية هي الجزء السابع فقط من المصحف والبالغ عددها ١٥ ورقة، أما المخطوطة الثالثة فهي الجزء التاسع فقط من المصحف الشريف وعددها ١٤ ورقة.

وتقوم مكتبة الحرم المكي الشريف عبر كوادر مؤهلة وإجراءات محددة بحفظها في مركز المخطوطات والمكتبه لتثري بعد ذلك تجربة الزائر من الباحثين وطلبة العلم والمهتمين بالمخطوطات.

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