الغنيمة الباردة.. كيف نستغل فصل الشتاء في زيادة الطاعات؟ (فيديو)

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وجه الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام، نصائح مهمة لاستغلال فصل الشتاء في زيادة العبادات والطاعات.

وقال الشيخ الخثلان لبرنامج “يستفتونك” على “قناة الرسالة”: “كان بعض السلف يفرح بقدوم فصل الشتاء ويسميه الغنيمة الباردة، ويقول قصر نهاره فسهل صيامه، وطال ليله فسهل قيامه، وذلك لأن النهار في هذه الأيام قصير جدا، فيسهل الصيام “صيام النافلة”، خاصة مع عدم وجود الحرارة، فلا يجد الصائم عناء العطش أو الجوع، فالنهار قصير والجو ليس حاراً.

وأضاف الشيخ الخثلان: “كذلك أيضا بالنسبة لقيام الليل، فليله طويل فيأخذ النائم حظه من النوم ثم يستيقظ نشيطاً فيصلي صلاة الليل”.

وتابع الشيخ سعد الخثلان: “ولذلك كان بعض السلف يتباشر بقدوم فصل الشتاء لأجل هذه المعاني ومن أجل زيادة الطاعات، فيسمونه الغنيمة الباردة”.