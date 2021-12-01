لعشاق القهوة.. هذا ما تفعله في أجسامنا كل صباح

تواصل – وكالات:

توصل باحثون، في دراسة عن تأثير الكافيين على أجسامنا، إلى أن الكافيين يزيد من اليقظة ودقة الكشف عن الأهداف المتحركة، كما يعمل على تحسين وقت رد فعل.

ووجد الباحثون، في الدراسة المنشورة بدورية “سبرينغر نيتشر” العلمية والتي تعد الأولى من نوعها لاكتشاف تأثيرات الكافيين على المهارات البصرية الديناميكية، أن اختبار حدة البصر أثناء النشاط والحركة يمكن أن يوفر مزيدا من المعلومات عن أدائنا الوظيفي، أكثر من قياسات حدة البصر التقليدية في الوضع الثابت.

زيادة القدرة على التركيز

وقالوا إن الكافيين يزيد من التركيز، لذا أراد الباحثون إجراء مزيد من البحث حول كيفية تعزيز الكافيين بالضبط للمعالجة البصرية، وتسهيل اكتشاف المحفزات البصرية عن طريق اختبار حدة البصر الديناميكية.

وخلال يومين منفصلين، تم تقسيم المشاركين في التجربة إلى مجموعتين، تناولت المجموعة الأولى كبسولة الكافيين (4 مجم/كجم)، بينما تناولت المجموعة الثانية كبسولة من الدواء الوهمي.

وباستخدام اختبار قائم على الكمبيوتر، تم تصميمه والتحقق منه في جامعة واترلو، تم قياس حدة البصر الديناميكية لكل مشارك قبل تناول الكافيين وبعده بـ 60 دقيقة.

دقة وسرعة في الأداء

ووجد الباحثون أن المشاركين الذين تناولوا كبسولات الكافيين أظهروا دقة وسرعة أكبر عند تحديد المحفزات المتحركة الأقل حجما، واستنتاج أن الكافيين يؤثر بشكل إيجابي على معالجة التحفيز واتخاذ القرار لدى المشاركين.

هذا وكشف الباحثون أيضا أن سرعة حركة العين وحساسية التباين، المسؤولة عن أداء حدة البصر الديناميكي، كانت حساسة لتناول الكافيين.

وفي هذا السياق، أوضحت الباحثة المشاركة في الدراسة، كريستين دالتون: “تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن استهلاك الكافيين يمكن أن يكون مفيدا في الواقع للوظائف البصرية، من خلال تعزيز الشعور باليقظة”.

وتابعت: “هذا ينطبق بشكل خاص على المهام اليومية الحرجة، مثل القيادة أو ركوب الدراجة أو ممارسة الرياضة، والتي تتطلب عند اتخاذ القرارات، الاهتمام بمعلومات مفصلة في الأشياء المتحركة من حولنا والتي تتطلب التركيز والانتباه لها”.