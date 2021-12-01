الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لعشاق القهوة.. هذا ما تفعله في أجسامنا كل صباح

لعشاق القهوة.. هذا ما تفعله في أجسامنا كل صباح
0

تواصل – وكالات:

توصل باحثون، في دراسة عن تأثير الكافيين على أجسامنا، إلى أن الكافيين يزيد من اليقظة ودقة الكشف عن الأهداف المتحركة، كما يعمل على تحسين وقت رد فعل.

ووجد الباحثون، في الدراسة المنشورة بدورية “سبرينغر نيتشر” العلمية والتي تعد الأولى من نوعها لاكتشاف تأثيرات الكافيين على المهارات البصرية الديناميكية، أن اختبار حدة البصر أثناء النشاط والحركة يمكن أن يوفر مزيدا من المعلومات عن أدائنا الوظيفي، أكثر من قياسات حدة البصر التقليدية في الوضع الثابت.

زيادة القدرة على التركيز

وقالوا إن الكافيين يزيد من التركيز، لذا أراد الباحثون إجراء مزيد من البحث حول كيفية تعزيز الكافيين بالضبط للمعالجة البصرية، وتسهيل اكتشاف المحفزات البصرية عن طريق اختبار حدة البصر الديناميكية.

وخلال يومين منفصلين، تم تقسيم المشاركين في التجربة إلى مجموعتين، تناولت المجموعة الأولى كبسولة الكافيين (4 مجم/كجم)، بينما تناولت المجموعة الثانية كبسولة من الدواء الوهمي.

وباستخدام اختبار قائم على الكمبيوتر، تم تصميمه والتحقق منه في جامعة واترلو، تم قياس حدة البصر الديناميكية لكل مشارك قبل تناول الكافيين وبعده بـ 60 دقيقة.

دقة وسرعة في الأداء

ووجد الباحثون أن المشاركين الذين تناولوا كبسولات الكافيين أظهروا دقة وسرعة أكبر عند تحديد المحفزات المتحركة الأقل حجما، واستنتاج أن الكافيين يؤثر بشكل إيجابي على معالجة التحفيز واتخاذ القرار لدى المشاركين.

هذا وكشف الباحثون أيضا أن سرعة حركة العين وحساسية التباين، المسؤولة عن أداء حدة البصر الديناميكي، كانت حساسة لتناول الكافيين.

وفي هذا السياق، أوضحت الباحثة المشاركة في الدراسة، كريستين دالتون: “تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن استهلاك الكافيين يمكن أن يكون مفيدا في الواقع للوظائف البصرية، من خلال تعزيز الشعور باليقظة”.

وتابعت: “هذا ينطبق بشكل خاص على المهام اليومية الحرجة، مثل القيادة أو ركوب الدراجة أو ممارسة الرياضة، والتي تتطلب عند اتخاذ القرارات، الاهتمام بمعلومات مفصلة في الأشياء المتحركة من حولنا والتي تتطلب التركيز والانتباه لها”.

مواد ذات صلة

خبيرة تغذية: الإكثار من شرب القهوة يُسبب هذه المشاكل الصحية

خبيرة تغذية: الإكثار من شرب القهوة يُسبب هذه المشاكل الصحية

أفضل 5 مشروبات على وجبة الإفطار للتخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون

أفضل 5 مشروبات على وجبة الإفطار للتخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون

خبيرة تغذية تحذر من تناول هذه المشروبات على معدة فارغة

خبيرة تغذية تحذر من تناول هذه المشروبات على معدة فارغة

خبير نفسي وأسري: القهوة والشاي من مسببات السعادة.. بشروط

خبير نفسي وأسري: القهوة والشاي من مسببات السعادة.. بشروط

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة