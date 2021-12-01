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ضبط مواطن بحوزته صقر داخل «محمية التيسية» بحائل

ضبط مواطن بحوزته صقر داخل «محمية التيسية» بحائل
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الأربعاء، أنه تم ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، لدخوله محمية التيسية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بحائل دون تصريح والشروع في الصيد.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط المخالف وبحوزته صقر استخدم في الصيد، وقد طُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقه.

وأضاف المالكي، أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة دخول المناطق المحمية دون ترخيص (5) آلاف ريال، وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

 

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