موديرنا: جرعة اللقاح المعززة ضد “أوميكرون” ستكون جاهزة في هذا الموعد

تواصل- فريق التحرير

أعلنت شركة “موديرنا” أن جرعة اللقاح المعززة ضد المتحور “أوميكرون” قد تكون جاهزة في مارس المقبل.

وكانت ​منظمة الصحة العالمية​، قد حذرت من أن ظهور متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون يمثل خطرا “مرتفعا للغاية” على مستوى العالم.

وأضافت أن أوميكرون الذي رصدت أول حالات الإصابة به في جنوب أفريقيا مختلف بدرجة كبيرة، حيث يحتوي على عدد مرتفع من النسخ

ونوهت أن بعضها مقلق وقد يكون مرتبطا باحتمال الهروب المناعي وزيادة انتقال العدوى.

العجيب أنها طالبت في نفس الوقت بإتاحة السفر بين الدول، لأن عدم السماح بالسفر لن يمنع انتشار المتحور الجديد.