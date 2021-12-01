12 شرطاً للتسجيل.. متى ينزل دعم ريف لهذا الشهر؟

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج ريف عن موعد إيداع الدعم لهذا الشهر للمزارعين وأسرهم الريفية المنتجة.

جاء ذلك في رد من البرنامج على تساؤل بشأن موعد إيداع الدعم لهذا الشهر.

ورد البرنامج في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بقوله إنه سيتم الصرف بتاريخ 05-12-2021م.

وفي وقت سابق، حدد برنامج شروط القبول والتسجيل في البرنامج ومنها أهمها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن ممتهني المهن الزراعية كما يل:

شروط القبول والتسجيل في البرنامج

1- أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.

2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.

5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.

6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًا لكافة البرامج.

7- تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج.

8- الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.

9- أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلًا في المنصة الإلكترونية.

10- استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة.

11- رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.

12- حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من الموارد البشرية.