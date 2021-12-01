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دولة عربية تعلن حظر تجول ليلي لغير الحاصلين على اللقاح

دولة عربية تعلن حظر تجول ليلي لغير الحاصلين على اللقاح
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تواصل- فريق التحرير

في ظل التطورات السريعة والقرارات المتلاحقة في الدول بسبب  ظهور المتحور الجديد” أوميكرون”، أعلن لبنان فرض حظر تجول ليلي، للذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، وصف التدبير الجديد، بأنه أحد الإجراءات التي ترمي إلى كبح الارتفاع الأخير في الإصابات بالفيروس.

وأضاف أن حظر التجول سيبدأ كل ليلة من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، ابتداء من 17 وحتى 9 يناير المقبل.

وأوضح أن الحظر يتناول الذين لم يتلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، أو الذين لا يحملون اختبارا تم إجراؤه قبل فترة لا تزيد عن 48 ساعة.

كما نوه إلى أنه من المقرر في وقت لاحق، الإعلان عن العقوبات التي ستطبق على المخالفين.

وتشمل الإجراءات الجديدة أن تعمل الأماكن العامة والمطاعم بسعة 50 بالمئة فقط.

كما تتطلب من رواد المطاعم أو الفنادق تقديم شهادة تطعيم أو شهادة اختبار جديدة.

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