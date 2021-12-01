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في قبضة الأمن.. مواطن حاول نقل 69 كيلو جرامًا من المخدرات داخل مركبته

في قبضة الأمن.. مواطن حاول نقل 69 كيلو جرامًا من المخدرات داخل مركبته
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تواصل- فريق التحرير:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة من ضبط 69 كيلو جراما من مادة القات المخدر، مخبأة داخل مركبة يستقلها مواطن على طريق الساحل.

وأكد متحدث شرطة مكة، أنه جرى إيقافه واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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