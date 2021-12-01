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توقعات بوصول أسعار النفط 150 دولاراً للبرميل

توقعات بوصول أسعار النفط 150 دولاراً للبرميل
أسعار النفط
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تواصل – وكالات:

على الرغم من إغلاق بعض الدول حدودها بسبب متحورات كورونا وآخرها متحور أوميكرون، إلا أن مصرف استثماري أمريكي توقع ارتفاع أسعار النفط “بشكل كبير” من مستوياتها الحالية، نظرا لاعتماد العالم العميق على الوقود الأحفوري، مشيرا إلى احتمال وصولها إلى 150 دولارا للبرميل.

وأوضح كريستوفر وود، الرئيس العالمي لاستراتيجية الأسهم في بنك “جيفريز” الاستثماري الأمريكي، “في عالم أعيد فتحه حقا – وهو أمر كبير – يمكن أن يرتفع سعر النفط بشكل كبير”.

وتابع “وصل النفط إلى أكثر من 80 دولارا مع إغلاق الكثير من بلدان آسيا، ولا تزال حدود الصين مغلقة فعليا. ولذلك يمكن أن يرتفع سعر النفط إلى 150 دولارا لأن قيود العرض كبيرة”، وفقا لشبكة “سي إن بي سي”.

 

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