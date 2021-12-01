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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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بعد المملكة.. دولة خليجية تعلن تسجيل أول حالة إصابة بـ«أوميكرون»

بعد المملكة.. دولة خليجية تعلن تسجيل أول حالة إصابة بـ«أوميكرون»
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة في دولة الإمارات، تسجيل أول إصابة بالمتحور الجديد “أوميكرون”.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، فإن الإصابة التي سُجلت لسيدة إفريقية قادمة من دولة أفريقية مروراً بدولة عربية .

واليوم أعلنت وزارة الصحة في المملكة،، رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة أوميكرون لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا.

 

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