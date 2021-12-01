بعد المملكة.. دولة خليجية تعلن تسجيل أول حالة إصابة بـ«أوميكرون»

تواصل- فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة في دولة الإمارات، تسجيل أول إصابة بالمتحور الجديد “أوميكرون”.
وحسب وكالة أنباء الإمارات، فإن الإصابة التي سُجلت لسيدة إفريقية قادمة من دولة أفريقية مروراً بدولة عربية .
واليوم أعلنت وزارة الصحة في المملكة،، رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة أوميكرون لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا.
الصحة تعلن تسجيل أول إصابة بالمتحور#أوميكرونلسيدة إفريقية قادمة من دولة أفريقية مروراً بدولة عربية .#يداً_بيد_نتعافى#وامpic.twitter.com/SUG1TWDoOf
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews)December 1, 2021