بعد المملكة.. دولة خليجية تعلن تسجيل أول حالة إصابة بـ«أوميكرون»

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة في دولة الإمارات، تسجيل أول إصابة بالمتحور الجديد “أوميكرون”.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، فإن الإصابة التي سُجلت لسيدة إفريقية قادمة من دولة أفريقية مروراً بدولة عربية .

واليوم أعلنت وزارة الصحة في المملكة،، رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة أوميكرون لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا.