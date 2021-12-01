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«اتهمته خطأ باغتصباها».. كاتبة أمريكية تعتذر لرجل بعد حبسه 16 عامًا ظُلمًا

«اتهمته خطأ باغتصباها».. كاتبة أمريكية تعتذر لرجل بعد حبسه 16 عامًا ظُلمًا
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تواصل- وكالات:

اكتشفت كاتبة أمريكية، أنها تسببت في سجن رجل ظلمًا بعد أن اتهمته باغتصابها، عقب قضائه 16 عامًا في السجن، قبل أن يتم تبرأته نهائيًا الأسبوع الماضي.

وبعد أن خرج الرجل من سجنه تقدمت الكاتبة الأمريكية أليس سيبولد، بالاعتذار إليه، وكتبت في منشور على موقع ميديوم: “أريد أن أقول لأنتوني برودواتر أنا آسفة جداً لما مررت به”.

وأضافت كاتبة “ذي لوفلي بونز”: “أنا آسفة خصوصاً لحقيقة أن الحياة التي كان من الممكن أن تعيشها سرقت منك بشكل غير عادل، وأنا أعلم أنه لا يمكن لأي اعتذار أن يغيّر ما حدث لك”.

وتابعت: “أنا ممتنة لأن السيد برودواتر نال البراءة في نهاية المطاف، لكن النقطة المهمة هنا هي أنه قبل 40 عاماً كان شاباً أسود آخر تعرض للأذى من نظامنا القضائي الذي يشوبه خلل”.

وأمضى أنتوني برودواتر (61 عاماً)، وراء القضبان 16 سنة، بعدما أدين في 1982 رغم أنه بقي يدفع ببراءته، وقد خرج من السجن في العام 1998.

وفي مذكراتها المعنونة “لاكي” والتي نشرت عام 1999، تروي أليس سيبولد أنها تعرضت للاغتصاب في العام 1981 في حرم جامعة سيراكيوز في ولاية نيويورك، حيث كانت تدرس وأبلغت الشرطة بالاعتداء.

وبعد خمسة أشهر، قبض على برودواتر بعدما رأته أليس يمر في أحد الشوارع واعتقدت أنه الفاعل وأخطرت الشرطة.

وبرّأت محكمة ولاية نيويورك العليا أنتوني برودواتر في 23 نوفمبر الماضي.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن محاميه الذين عملوا في السنوات الأخيرة لإثبات ببراءته، قالوا إن الحكم استند فقط إلى حقيقة أن أليس سيبولد قالت إن برودواتر هو المهاجم استناداً إلى تقنية لتحديد الهوية الجنائية فقدت صدقيتها اليوم.

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