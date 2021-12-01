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فضيحة تضرب فرنسا.. تطعيم العشرات بلقاحات منتهية الصلاحية

فضيحة تضرب فرنسا.. تطعيم العشرات بلقاحات منتهية الصلاحية
فضيحة بفرنسا - اللقاحات منتهية
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تواصل- فريق التحرير

في واقعة صادمة تم الكشف عنها اليوم الأربعاء، تم تطعيم العشرات من مصابي كورونا في فرنسا بجرعات منتهية الصلاحية.

وكانت وسائل إعلام فرنسية، قد نشرت اليوم ، أن 83 شخصا في مدينة آميان تلقوا جرعات منتهية الصلاحية من لقاح شركة “فايزر”.

وذكرت صحيفة “لوفيجارو” أن اللقاحات منتهية الصلاحية لا تشكل خطرا على متلقيها، لكن فعاليتها تنخفض.

وفي تفاصيل الواقعة التي تم تداولها، فقد تم تحديد الأشخاص الذي تلقوا هذه الجرعات والتواصل معه، لمعرفة تطورات حالتهم الصحية.

وكانت فرنسا قد سجلت، أمس الثلاثاء، نحو 47 ألف إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات يومية منذ الثامن من أبريل الماضي.

العجيب أن فرنسا اتخذت اليوم قرارا خارج السرب بالسماح بالرحلات الجوية لجنوب أفريقيا مركز تواجد متحور أوميكرونا.

 

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