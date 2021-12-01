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متحدث الصحة: المملكة تستورد اللقاحات بمعايير عالية.. وتطوير اللقاحات أمر إيجابي (فيديو)

متحدث الصحة: المملكة تستورد اللقاحات بمعايير عالية.. وتطوير اللقاحات أمر إيجابي (فيديو)
متحدث الصحة واللقاحات
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أن تطوير اللقاحات أمر شديد الأهمية وإيجابي لمواجهة متحورات فيروس كورونا ومنها أوميكرون.

وقال العبدالعالي لبرنامج الراصد على قناة “الإخبارية، إن المملكة لن تستورد أي لقاح إلا وفق معايير عالية.

وفي وقت سباق، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن قرار منع السفر محل تقدير وله إجراءات وتقييمات.

وأضاف أن من يخطط للسفر يجب أن يراعي الاحتياطات والظروف والمعطيات والاشتراطات ويتأكد من كامل الإجراءات من الشركة الجوية التي ستقوم بالرحلة واشتراطات الوجهة التي سيسافر إليها.

وأشار العبدالعالي، إلى أن هيئة الصحة “وقاية” تقوم بتقييم الدول وتوجه نصائح للمسافرين ويجب على الجميع قبل السفر الاطلاع عليها لتحقيق أعلى الضوابط للوقاية من كورونا ومتحورات فيروس كورونا.

 

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