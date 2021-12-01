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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وزير الموارد البشرية يعلن عن مبادرة جديدة: سأكون أول المشاركين

وزير الموارد البشرية يعلن عن مبادرة جديدة: سأكون أول المشاركين
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، أحمد سليمان الراجحي، عن إطلاق مبادرة “تطوع بخبرتك”، والتي تقدم الحلول التخصصية لمختلف فئات المجتمع.

وكتب الوزير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” يسعدنا أن نعلن اليوم عن إطلاق مبادرة تطوع بخبرتك، والتي تقدم الحلول التخصصية لمختلف فئات المجتمع”.

وأضاف “الراجحي” :” إخواني وأخواتي الخبراء والمختصين، خبراتكم ثروة، ساهمت في تنمية المجتمع وازدهار الوطن، فاجعلوا هذا الأثر يمتد بمشاركتكم”.

واستكمل :” أتشرف بأن أكون من المشاركين في مبادرة تطوع بخبرتك موعدنا يوم 6 و 7 ديسمبر.. سنتشارك المعرفة والخبرة بما يخدم مجتمعنا ووطننا”.

للتسجيل في المبادرة اضغطهنا:

 

 

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