مكتشفة أوميكرون: اللقاحات تساعد على مواجهة المتحور.. وهذه الفئات أكثر عرضة للإصابة

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كشفت الدكتورة أنجليكا كوتزي، مكتشفة متحور أوميكرون في جنوب إفريقيا، بعض المعلومات الجديدة عن المتحور الجديد.

وقالت كوتزي، لـ”العربية”، إن الإصابات بالمتحور أعراضها مختلف، غير الملقحين أكثر عرضة للإصابة والأعراض تكون أقوى في حالة غير الملقحين.

وأضافت أن “بيانات المتحور في أجساد المصابين مختلفة، والمتحور قد تكون أعراضه غير قوية، واللقاحات تساعد على مواجهة المتحور.

وتابعت أن المتحور أعراضه مختلفة عن سلالة دلت، وكبار السن وغير الملقحين هم الأكثر عرضة للإصابة، مضيفة أن المتحور الجديد مثار قلق بالنسبة لنا.

وأشارت إلى أن الجرعات المعززة من اللقاح تساعد في مواجهة المتحور، والجرعة المعززة لكبار السن تساعد في تخفيف الأعراض، وستتوافر لدينا بيانات أكثر عن المتحور خلال أسبوعين”.