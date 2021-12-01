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فيل غاضب يهاجم زواره ويطيح بمركبتهم بضربة رأس (فيديو)

فيل غاضب يهاجم زواره ويطيح بمركبتهم بضربة رأس (فيديو)
شاهد بالفيديو فيل يهاجم زواره
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة هجوم فيل غاضب في أحد منتزهات جنوب إفريقيا، على عدد من زوار المنتزه من الطلاب.

ويظهر الفيديو اقتراب الطلاب بمركبتهم من الفيل، ليقوم بمهاجمتهم بشكل مفاجئ والإطاحة بمركبتهم بضربة رأس، ما أدى إلى انقلابها، وخروج الطلاب منها مهرولين جريًا خوفًا من غضب الفيل الذي أبدى تصرفًا غريبًا.

وقال مغردون إن المقطع المتداول من رحلة سفاري لطلاب ذهبوا لمنتزه كروغر الوطني لرؤية الحيوانات في بيئتها الطبيعي، لكن هجم عليهم فيل لم يعجبه اقترابهم وأزاح إحدى السيارات فركض الطلاب هرباً للنجاة بحياتهم.

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