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جامعة مصرية توضح سبب منح درجة الدكتوراة لباحث متوفي منذ 3 سنوات

جامعة مصرية توضح سبب منح درجة الدكتوراة لباحث متوفي منذ 3 سنوات
جامعة المنيا تمنح الدكتورة لباحث متوفى
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تواصل- فريق التحرير:

منحت كلية الآداب في جامعة المنيا (بصعيد مصر)، الدكتوراة الفخرية لباحث متوفي منذ 3 سنوات، وهو ما أثار الجدل بين البعض،مطالبين بتوضيح أسباب هذا القرار.

وكانت كلية الآداب في جامعة المنيا، قد منحت الباحث أحمد رأفت خليفة، درجة الدكتوراه الاعتبارية تقديرا لجهوده في رسالته قبل الوفاة، بعد مرور 3 سنوات على وفاته.

وقررت إدارة الدراسات العليا بالكلية منحه درجة الدكتوراه الاعتبارية تنفيذا لتوصيات اللجنة في 2018، التي أوصت بمنح الباحث درجة الدكتوراه في الآداب، وذلك في لفتة إنسانية تقديراً لمجهوده قبل وفاته.

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