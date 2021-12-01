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رفضوا تقديم مقاتلين للحوثي .. تصفية عدد من مشايخ القبائل بمحافظات يمنية على يد المليشيا

رفضوا تقديم مقاتلين للحوثي .. تصفية عدد من مشايخ القبائل بمحافظات يمنية على يد المليشيا
تصفية عدد من مشايخ القبائل على يد المليشيا
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تواصل- فريق التحرير

استنكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ما قامت به مليشيا الحوثي المتمردة، من إقدامها على تصفية العديد من مشايخ القبائل في عدة محافظات يمنية.

وكتب الإرياني على حسابها في تويتر :” المعلومات الواردة من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي تؤكد قيام المليشيا خلال الأيام الماضية بتصفية عدد من المشايخ، واختطاف آخرين في محافظات (عمران، حجة، صنعاء، تعز، وإب).

وأضاف أنهم رفضوا الانصياع لضغوطها وتجنيد مقاتلين في صفوفها، وسط عزوف من غالبية القبائل عن الانخراط في معاركها العبثية.

وناشد الإرياني جميع مشايخ  ووجهاء وقبائل اليمن وكل أب وأم في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية حفظ دمائهم ودماء أبنائهم وأحبائهم، وعدم إلقائهم وقودا في معارك المليشيا العبثية، وقرابين لتنفيذ أجندة طهران وأطماعها التوسعية في المنطقة.

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