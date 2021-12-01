روسيا تطالب موظفي السفارة الأمريكية بالمغادرة في هذا الموعد

تواصل – وكالات:

طالبت وزارة الخارجية الروسية موظفي السفارة الأمريكية الموجودين في موسكو منذ أكثر من ثلاث سنوات بمغادرة البلاد بحلول 31 يناير 2022، وفقا لوكالة الإعلام الروسية.

وقال سفير موسكو لدى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إن 27 دبلوماسياً روسياً وعائلاتهم طُردوا من الولايات المتحدة وسيغادرون يوم 30 يناير.

وتابع السفير أناتولي أنتونوف في مقابلة بالفيديو مع قناة سولوفيف لايف على يوتيوب تم بثها في ساعة متأخرة يوم السبت الماضي: “دبلوماسيونا يُطردون. مجموعة كبيرة من زملائي، 27 شخصاً وأُسرهم، سيغادروننا في 30 يناير. نحن نواجه نقصاً خطيراً في العاملين”.

وكانت روسيا قالت من قبل إن أكثر من 100 من دبلوماسييها وأُسرهم مجبرون على الرحيل عن الولايات المتحدة منذ 2016 عندما تدهورت العلاقات بين البلدين.

وحتى 29 أكتوبر، كان قرابة 200 دبلوماسي روسي لا يزالون يؤدون مهامهم في الولايات المتحدة بمن فيهم أفراد البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، وذلك وفقاً لما قالته ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، فيما لم يصدر تعليق من السفارة الأمريكية لدى موسكو في هذا السياق حتى الآن.