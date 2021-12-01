«أرامكو» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية (ساسرف) عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بمقر الشركة بمدينة الجبيل، وفقاً للتفاصيل التالية:

المُسمى الوظيفي:

– محلل الخزينة.

(Treasury Analyst)

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– إتقان قوي للحاسب وتطبيقات MS office ، وخاصة في MS Excel.

ملخص المهام الوظيفية:

– تقديم الدعم المالي والتحليلي لعمليات الخزينة وإدارة العمليات المالية.

– تنفيذ معاملات مالية دقيقة وفقًا لسياسات وإجراءات الشركة ومعايير المحاسبة المعتمدة.

– إعداد التقارير المالية والرسوم البيانية وتحليل المعاملات المالية

– التواصل مع الأطراف الداخلية أو الخارجية المناسبة لفهم وتوضيح النتائج الرئيسية أو الفروق.

– اعداد تقارير التدفق النقدي وإدارة المخاطر.

– إدارة العلاقات مع البنوك وأداء تقارير التسويات المصرفية.

مكان العمل:

– مدينة الجبيل.

عن ساسرف:

وشركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (ساسرف) هي شركة سعودية مملوكة بالكامل لشركة أرامكو السعودية.

تقع في مدينة الجبيل الصناعية، تقوم المصفاة بعملية تكرير النفط الخام وتحويله إلى منتجات بترولية إلمداد األسواق المحلية والخارجية.

تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة 305,000 برميل يوميا. يعمل بالشركة أكثر من 700 موظف و موظفة ,و تفخر الشركة بأن الغالبية منهم سعوديون.

طريقة التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية:

– رابط التقديماضغط هنا: