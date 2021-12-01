الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل وجود الكلب في البيت يمنع تلاوة القرآن؟

هل وجود الكلب في البيت يمنع تلاوة القرآن؟
0

تواصل- فريق التحرير

يقدم البعض على تربية الكلاب داخل البيوت بدون الالتزام بالشروط الشرعية، لأجل اقتنائها في المنازل.

وفي سؤال حول وجود الكلب في البيت هل يمنع ذلك أو يؤثر في تلاوة القرآن.

وقد أجاب الشيخ عبد الكريم الخُضَير عضو هيئة كبار العلماء سابقًا، واللجنة الدائمة للبحوث والفتوى أن ذلك لا يؤثر في تلاوة القرآن، منوها أنه ربما أُشكل على السائل ان وجود الكلب منع من دخول جبريل ليه السلام من دول بيت النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أن وجود الكلاب في المنزل محرم، غير الكلاب المستثناة من ذلك ككلب الصيد أو الزرع ونحوه.

وأوضح أن اقتناء الكلاب غير المذكورة والمعروفة من قبل تحديد الشرع، ينقص من أجر مالكها أو مقنيها كل يو م قيراط.

 

 

مواد ذات صلة

ما هو الطريق الصحيح لطلب علم الحديث الشريف؟ «الخضير» يجيب

ما هو الطريق الصحيح لطلب علم الحديث الشريف؟ «الخضير» يجيب

هل يشرع للمصلي المشي في الصلاة لسد الفُرج التي أمامه؟

هل يشرع للمصلي المشي في الصلاة لسد الفُرج التي أمامه؟

هل الأفضل الجهر بتلاوة القرآن أم القراءة الصامتة؟ الخثلان يجيب

هل الأفضل الجهر بتلاوة القرآن أم القراءة الصامتة؟ الخثلان يجيب

«الخضير» يوضح حكم تعديل شكل الأنف

«الخضير» يوضح حكم تعديل شكل الأنف

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة