هل وجود الكلب في البيت يمنع تلاوة القرآن؟

تواصل- فريق التحرير

يقدم البعض على تربية الكلاب داخل البيوت بدون الالتزام بالشروط الشرعية، لأجل اقتنائها في المنازل.

وفي سؤال حول وجود الكلب في البيت هل يمنع ذلك أو يؤثر في تلاوة القرآن.

وقد أجاب الشيخ عبد الكريم الخُضَير عضو هيئة كبار العلماء سابقًا، واللجنة الدائمة للبحوث والفتوى أن ذلك لا يؤثر في تلاوة القرآن، منوها أنه ربما أُشكل على السائل ان وجود الكلب منع من دخول جبريل ليه السلام من دول بيت النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أن وجود الكلاب في المنزل محرم، غير الكلاب المستثناة من ذلك ككلب الصيد أو الزرع ونحوه.

وأوضح أن اقتناء الكلاب غير المذكورة والمعروفة من قبل تحديد الشرع، ينقص من أجر مالكها أو مقنيها كل يو م قيراط.