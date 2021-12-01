متحدث الصحة: 3 إجراءات مهمة للوقاية من متحور أوميكرون

تواصل – فريق التحرير:
قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إن متحور (أوميكرون) حديث الظهور، ونراقب مستجداته عن كثب.
وأضاف العبدالعالي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “علينا جميعاً أن نحمي أنفسنا وأحبابنا ومجتمعنا:
1-بتقيدنا بالإجراءات الاحترازاية.
2-تلقي اللقاحات وفق التوصيات.
3-الحذر من الشائعات.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل (34) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة رحمها الله.
وأضافت وزارة الصحة، أنه تم أيضا تسجيل (26) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (538,939) حالة ولله الحمد.