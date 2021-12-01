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بعد ظهور حالة «أوميكرون» بالمملكة.. تحذير عاجل من استشاري أمراض معدية لمن أصيب بكورونا

بعد ظهور حالة «أوميكرون» بالمملكة.. تحذير عاجل من استشاري أمراض معدية لمن أصيب بكورونا
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تواصل- فريق التحرير:

حذر استشاري الأمراض المعدية د.علي الشهري، الذين أصيبوا من قبل بفيروس كورونا، بأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالمتحور الجديد “أوميكرون”، داعيًا إياهم إلى ضرورة استكمال الجرعات من اللقاح، والإلتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف “الشهري” في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”، أن الوضع الوبائي مستقر في المملكة، مشيرًا إلى أن من سبق له الإصابة بكورونا تكون احتمالية إصابته بالمتحور “أوميكرون” عالية.

وأكد أن الوضع الوبائي في المملكة مستقر ويدعو للتفاؤل. أما عن المتحور “أوميكرون”، أشار إلى أنه لا زال تحت الدراسة من ناحية سرعة الانتشار، والاستجابة للقاحات وضراوة المرض.

وأوضح الاستشاري، أن المؤكد أن المصاب قبل ذلك بكورونا يكون أكثر عرضة للاصابة به، كما أن من المؤكد أن سرعة الانتشار مقارب لـ”دلتا” إلا لم يكن أسرع.

وأكد أن أغلب المصابين بالمتحور الجديد لم يحصلوا على اللقاح أو لم يكملوا لقاحاتهم، مشددًا على أن اللقاح يمنع من الاصابة الخطيرة والدخول للعناية المركزة.

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