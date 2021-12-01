خطوات بسيطة.. كيف يمكن الالتزام بتطبيق الفوترة الإلكترونية للمنشأة؟

تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أهمية الالتزام بتطبيق الفوترة الإلكترونية لجميع المنشآت.

وأوضحت أنه يمكن الالتزام والتحقق من تطبيق الفوترة الإلكترونية من خلال الخطوات البسيطة التالية:

– التوقف عن إصدار الفواتير المكتوبة بخط اليد

– التأكد من وجود نظام فوترة إلكترونية متوافق مع الاشتراطات والمتطلبات

وأضافت الزكاة والضريبة والجمارك أنه يمكن التأكد من أن نظام الفوترة متوافق مع المتطلبات من خلال إصدار نظام المنشآة للفواتي الإلكترونية حسب التالي:

– الفواتير الضريبية المبسطة غالبا عند البيع بين منشأة ومستهلك

– الفواتير الضريبية غالبا عند البيع بين منشأة ومنشأة