الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هزت لبنان.. يذبح جدته وآخر يقتل شقيقته خلال 24 ساعة

هزت لبنان.. يذبح جدته وآخر يقتل شقيقته خلال 24 ساعة
0

تواصل- فريق التحرير

شهدت مدينة طرابلس اللبنانية في أقل من 24 ساعة جريمتين مروعتين.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية، فإن شابا يدعى إبراهيم من منطقة المنكوبين بطرابلس، أقدم على إطلاق النار بسبب إشكال عائلي، ما أدى إلى إصابة شقيقته الصغرى التي ما لبثت أن فارقت الحياة على الفور.

وتضاربت الأنباء حول سبب وفاة إبراهيم، حيث قيل إن والده هو الذي قتله بعدما شاهد ابنته قد توفيت بسبب إطلاق النار، إلا أن أفراد العائلة أنكروا ذلك، منوهين أن القتيل أطلق النار على نفسه بعدما علم بوفاة شقيقته.

يأتي هذا بعد ساعات من جريمة شهدتها منطقة ضهر المغر في طرابلس، حيث أقدم المدعو “أ.أيوب”، مساء أمس الثلاثاء، على قتل جدته عبر ذبحها بسكين.

وقالت الصحف اللبنانية أن  الجاني كان بحالة تعاط  واضح للمخدرات لحظة وقوع الجريمة.

وقد تمكنت القوى الأمنية من توقيفه بعد فراره، وهو يخضع حاليا للتحقيق.

مواد ذات صلة

قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدرسة أمريكية

قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدرسة أمريكية

مقتل مستوطن وإصابة 3 جنود صهاينة إثر إطلاق نار بالقدس

مقتل مستوطن وإصابة 3 جنود صهاينة إثر إطلاق نار بالقدس

بالفيديو.. إطلاق نار يثير الذعر في مطار أتلانتا الدولي بأمريكا

بالفيديو.. إطلاق نار يثير الذعر في مطار أتلانتا الدولي بأمريكا

(فيديو) تعليق الدوام بجامعة القدس من اليوم وحتى إشعار آخر .. بسبب إطلاق نار

(فيديو) تعليق الدوام بجامعة القدس من اليوم وحتى إشعار آخر .. بسبب إطلاق نار

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة