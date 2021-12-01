هزت لبنان.. يذبح جدته وآخر يقتل شقيقته خلال 24 ساعة

تواصل- فريق التحرير

شهدت مدينة طرابلس اللبنانية في أقل من 24 ساعة جريمتين مروعتين.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية، فإن شابا يدعى إبراهيم من منطقة المنكوبين بطرابلس، أقدم على إطلاق النار بسبب إشكال عائلي، ما أدى إلى إصابة شقيقته الصغرى التي ما لبثت أن فارقت الحياة على الفور.

وتضاربت الأنباء حول سبب وفاة إبراهيم، حيث قيل إن والده هو الذي قتله بعدما شاهد ابنته قد توفيت بسبب إطلاق النار، إلا أن أفراد العائلة أنكروا ذلك، منوهين أن القتيل أطلق النار على نفسه بعدما علم بوفاة شقيقته.

يأتي هذا بعد ساعات من جريمة شهدتها منطقة ضهر المغر في طرابلس، حيث أقدم المدعو “أ.أيوب”، مساء أمس الثلاثاء، على قتل جدته عبر ذبحها بسكين.

وقالت الصحف اللبنانية أن الجاني كان بحالة تعاط واضح للمخدرات لحظة وقوع الجريمة.

وقد تمكنت القوى الأمنية من توقيفه بعد فراره، وهو يخضع حاليا للتحقيق.