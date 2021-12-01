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لا تغُرّك فوائده.. مَرضى يُحظر عليهم أكل الجزر: يسبب أضرار خطيرة

لا تغُرّك فوائده.. مَرضى يُحظر عليهم أكل الجزر: يسبب أضرار خطيرة
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تواصل- وكالات:

رغم أن الجزر يعتبر من الخضروات عالية الفائدة سواء كان نيئًا أو مطبوخًا لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات، إلا أنه قد يتحول إلى غذاء يشكل خطرًا على صحة بعض المصابين بأمراض معينة.
تقول عالمة الوراثة السريرية وخبيرة التغذية سفيتلانا بيريز دي مونتيس راثريك في مقابلة مع صحيفة “آيف”: “الجزر من الخضروات الجذرية الممتازة التي يمكن أن تكون مفيدة جدًا لإضافتها إلى نظامك الغذائي.
على هذا النحو، فإن الخضار لا تحمل أي ضرر، ولكن هناك بعض موانع لاستخدامها.
على سبيل المثال، من الصعب للغاية على أصحاب الأمراض التالية أكل الجزر:
مرضى البنكرياس والكبد
على البنكرياس والكبد معالجة فيتامين أ، الموجود بكميات كبيرة في الخضروات الجذرية على شكل بيتا كاروتين. لذلك، يجب استخدام محصول الجذر بحذر لأولئك الذين يعانون من أمراض هذه الأعضاء.
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للخبيرة، يمكن أن يكون الجزر النيئ خطيرًا بسبب محتواه العالي من الألياف الخشنة.
قرحة في المعدة
يمكن أن يؤدي عصير مثل هذه الخضار الطازجة إلى تهيج الأغشية المخاطية في المعدة، فضلاً عن تفاقم الحالة في حالة وجود قرحة في المعدة.
كما يضاف إلى أصحاب الأمراض السابقة كذلك مرضى السكري، والتهاب القولون، والتهاب المعدة.

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