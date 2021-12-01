لحظات من الرعب.. ثعبان عملاق يلتف على مرآة سائق

تواصل – وكالات:

تفاجأت عائلة أسترالية كانت تتنزه في متنزه كوينزلاند، بثعبان عملاق معلق على مرأة السائق، مما سبب لهم حالة من الهلع.

واتصلت العائلة، بالسلطات المسؤولة عن الزواحف، وذلك طلبا للمساعدة، حيث تجاوبت السلطات على الفور مع استغاثة العائلة.

وأعلنت السلطات المسؤولة عن الزواحف أنها تعاونت مع شركة متخصصة بالتعامل مع الزواحف، حيث تبيّن لهم دخول الثعبان من نافذة المركبة التي كانت مفتوحة.

وقال جوش كاسل، الذي تمكّن من اصطياد الثعبان، إن “هذه الزواحف قادرة على الاختباء في أماكن لا تخطر على بال.

وأضاف كاسل لوكالة “يو بي آي” للأنباء، أنه يمكنها البقاء تحت غطاء محرك السيارة، ومن ثم دخول السيارات عبر النوافذ والفتحات.