وصفت هجوم الحوثي بالإرهابي.. الحكومة اللبنانية تصدر بيانا مفاجئا على ما قامت به المملكة فجرا

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت الحكومة اللبنانية عبر وزارة الخارجية، بيانًا مفاجئًا اليوم الأربعاء، يصف الهجوم بالطائرات المسيرة المفخخة التي تطلقها مليشا الحوثي في اليمن بـ”الإرهابي”، مشددة على وقوف لبنان إلى جانب المملكة.

وفي بيان لها، نشرته وزارة الخارجية والمغتربين عبر موقع “تويتر”، قالت الوزارة:”تدين وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له المملكة، فجر اليوم من خلال زورق مفخخ وفي وقت سابق من خلال طائرة مسيرة باتجاه المملكة”.

وأضافت: “تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين وقوف لبنان الدائم حكومة وشعبا إلى جانب المملكة الشقيقة ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها”.

وأعلن التحالف العربي، فجر اليوم، أن قواته دمرت زورقا مفخخا للحوثيين قبل تنفيذه هجوما وشيكا جنوب البحر الأحمر، واعترضت طائرة مسيرة ودمرتها بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي باليمن.