الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الصحة العالمية: أوربا مركز لتفشي كورونا و«ودلتا» هو السائد بالقارة العجوز

الصحة العالمية: أوربا مركز لتفشي كورونا و«ودلتا» هو السائد بالقارة العجوز
0

تواصل- فريق التحرير

أصبحت أوروبا مركزا لتفشي جائحة كورونا، ومتحور “دلتا” أصبح المتحور السائد في دول القارة العجوز.

وبحسب ما ذكره مسؤول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء ، فإنه لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن المتحور أوميكرون، ولكن لا سبب لدينا للاعتقاد بأن فترة حضانة أوميكرون تختلف عن أي متحورات أخرى لفيروس كورونا.

وأكد أنه من الضروري أن يستمر الناس في ارتداء الكمامة والالتزام بقواعد التباعد والنظافة الشخصية حتى عند تلقي التطعيم.

كما أشار إلى أنه تم رصد أكثر من 40 تحورا مرتبطا بسلالة أوميكرون، وأنه لا دليل على تراجع فاعلية اللقاحات بسبب المتحور.

وأوضح أيضا أننا  نعتقد أن لا حاجة لتطوير لقاح جديد، ومنتجو اللقاحات يحتاجون فقط إلى إجراء تعديلات بسيطة على اللقاحات الموجودة والمعتمدة حاليا.

مواد ذات صلة

توضيح جديد من «الصحة العالمية» بشأن فعالية اللقاحات أمام متحور «أوميكرون»

توضيح جديد من «الصحة العالمية» بشأن فعالية اللقاحات أمام متحور «أوميكرون»

نصيحة مهمة من «الصحة العالمية» لغير المطعمين بعد ظهور «أوميكرون»

نصيحة مهمة من «الصحة العالمية» لغير المطعمين بعد ظهور «أوميكرون»

ما الفرق بين أعراض أوميكرون ودلتا؟.. مكتشفة المتحور الجديد توضح

ما الفرق بين أعراض أوميكرون ودلتا؟.. مكتشفة المتحور الجديد توضح

الصحة العالمية توصي بـ 6 إجراءات عاجلة لمواجهة «أوميكرون»

الصحة العالمية توصي بـ 6 إجراءات عاجلة لمواجهة «أوميكرون»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>