الصحة العالمية: أوربا مركز لتفشي كورونا و«ودلتا» هو السائد بالقارة العجوز

تواصل- فريق التحرير

أصبحت أوروبا مركزا لتفشي جائحة كورونا، ومتحور “دلتا” أصبح المتحور السائد في دول القارة العجوز.

وبحسب ما ذكره مسؤول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء ، فإنه لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن المتحور أوميكرون، ولكن لا سبب لدينا للاعتقاد بأن فترة حضانة أوميكرون تختلف عن أي متحورات أخرى لفيروس كورونا.

وأكد أنه من الضروري أن يستمر الناس في ارتداء الكمامة والالتزام بقواعد التباعد والنظافة الشخصية حتى عند تلقي التطعيم.

كما أشار إلى أنه تم رصد أكثر من 40 تحورا مرتبطا بسلالة أوميكرون، وأنه لا دليل على تراجع فاعلية اللقاحات بسبب المتحور.

وأوضح أيضا أننا نعتقد أن لا حاجة لتطوير لقاح جديد، ومنتجو اللقاحات يحتاجون فقط إلى إجراء تعديلات بسيطة على اللقاحات الموجودة والمعتمدة حاليا.