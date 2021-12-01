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هل سيتم فرض إجراءات احترازية إضافية بعد رصد متحور «أوميكرون»؟.. متحدث الصحة يجيب (فيديو)

هل سيتم فرض إجراءات احترازية إضافية بعد رصد متحور «أوميكرون»؟.. متحدث الصحة يجيب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن هناك متابعة للأوضاع الوبائية في المملكة وتقييم مستمر.

وأضاف “العبدالعالي”، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن هناك دائماً قدرة وقوة في اتخاذ القرارات من حيث فرض إجراءات احترازية جديدة، لحماية أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية تتخذها الجهات المعنية بعد تضافر جهودها من قبل الجهات واللجان المختصة .

وأكد أن الاحترازات والإجراءات بأيدينا جميعاً والقرار فيها لدينا، باتخاذ الإجراءات المذكورة سابقاً من ارتداء الكمامة وغسل الأيدي وغيرها.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم، عن رصد أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون في المملكة لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا.

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