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متحدث «الصحة»: أجرينا تقصي للحالة المصابة بمتحور “أوميكرون” وحددنا المخالطين

متحدث «الصحة»: أجرينا تقصي للحالة المصابة بمتحور “أوميكرون” وحددنا المخالطين
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تواصل – فريق التحرير:

أكد متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه تم التقصي للحالة المصابة بمتحور “أوميكرون”، التي تم الإعلان عنها اليوم.

وأوضح أنه تم تحديد المخالطين، وإجراء التقصيات اللازمة، كما يتم متابعة الوضع الوبائي أولاً بأول في المملكة، ويتم الإعلان أولاً بأول عن أي رصد جديد وأي مستجدات.

وأضاف أن متحور “أوميكرون” تم تصنيفه مثير للقلق لشدة عدوى الفيروس وسرعة انتشاره، مشيراً إلى أهمية ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والعامة.

وأكد “العبدالعالي”، أن وزارة الصحة توصي بالحصول على الجرعة التنشيطية لمن أكمل 6 أشهر على جرعته الثانية.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأربعاء، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 26 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

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