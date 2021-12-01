القبض على مصري في كولومبيا مطلوب من 194 دولة.. ما قصته؟

تواصل – فريق التحرير:

ألقت السلطات الكولومبية القبض على مصري مطلوب بموجب شارة حمراء من فروع الإنتربول الدولي في 194 دولة، أهمها مصر.

والمطلوب يدعى محمد عبد الله محمود عبد الوهاب، حيث تم اعتقاله في أحد فنادق مدينة Cali، بحسب العربية نت.

ولحظة اعتقال عبدالوهاب كانت برفقته في الفندق امرأة وطفلتها، واتضح من تحقيق أولي أنهما من الإكوادور التي تسلل الثلاثة منها براً إلى كولومبيا قبل أيام.

فيما أكد عبدالوهاب إن الإكوادورية زوجته وطفلتها ابنته، وهو ما تحقق به السلطات لإكمال ملفها عنه قبل تسليمه إلى مصر.

ولم تكشف السلطات الكولومبية عن التهمة المطلوب فيها عبدالوهاب، فيما يبدو أنها تهمة كبيرة نظراً لأنه مطلوب بموجب شارة حمراء من فروع الإنتربول الدولي.