«نيوم» تؤسس لأول شبكة عامة للتنقل الكهربائي العمودي والتاكسي الجوي

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أعلنت شركة نيوم عن تأسيسها لشركة تصميم وتنفيذ وتشغيل أول شبكة عامة للتنقل الكهربائي العمودي حسب الطلب، بالشراكة مع شركة Volocopter، على أن يضم المشروع المشترك خدمات التاكسي الجوي، والخدمات اللوجستية مع منظومة نيوم للتنقل العام المتعدد الوسائط والخالي من الانبعاثات.

وأكد الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر بهذه المناسبة أن الشركة الجديدة، ستكون هي المشغل الوحيد لطرق النقل العام الأولية في نيوم، وستعمل على تمكين نظام eVTOL الخاص بخدمات الهبوط والإقلاع الكهربائي وتقديم خدمات التنقل العمودي بما في ذلك الخدمات اللوجستية، والنقل في الحالات الطارئة ولأغراض السياحة، حيث قامت نيوم بطلب 15 طائرة من طراز فولوكوبتر لبدء عمليات الطيران الأولية خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.

كما قال: إن التنقل هو أحد الركائز الأساسية التي تتم مراعاتها عند تصميم المدن والبنية التحتية الحضرية للقرن الحادي والعشرين، ومن خلال هذا المشروع المشترك مع فولوكوبتر، سوف نبرهن للعالم على أن نيوم هي المنطقة المثلى لتطبيق مشاريع التنقل الجوي بشكل سريع بين المناطق الحضرية ولإنشاء نظام بيئي متكامل للتنقل العمودي، حيث تتمثل مهمة نيوم أن تصبح مختبراً عالمياً حياً للتنقل في المستقبل، ونحن متحمسون جداً لرؤية ما يحمله المستقبل أثناء مسيرة نمونا .

وأضاف “النصر” سيتوج التعاون المشترك بين نيوم وفولوكوبتر، الشركة الرائدة في مجال التنقل الجوي الحضري، بتصميم وتطوير نظام تنقل عام ثلاثي الأبعاد بالكامل، وتطوير الحلول التقنية والتنظيمية والبنية التحتية لنظام eVTOL الخاص بخدمات التنقل الكهربائي العمودي في جميع أنحاء نيوم ، وسيقدم المشروع المشترك خدمات تنقل عمودية بوصفها جزءاً لا يتجزأ من منظومة التنقل العام المتعدد الوسائط في نيوم، ذات انبعاثات صفرية، ويوفر شبكة ربط سلسة للمسافرين والسلع.

بدوره, أوضح رئيس قطاع التنقل في نيوم فلوريان لينيرت، بأن الجميع فخور بهذه الشراكة مع فولوكوبتر لإطلاق رحلات التنقل العمودي على أرض الواقع في نيوم، مشيراً إلى أن فولوكوبتر شركة عالمية رائدة في مجال الابتكار ومتخصصة في صناعة eVTOL في قطاع التنقل الكهربائي، كما أنها تمثل الخيار الأنسب لتحقيق أهداف نيوم الطموحة بإنشاء أول منظومة تنقل مستدامة عامة ومتكاملة وسلسة على مستوى العالم، الأمر الذي ستتيح فولوكوبتر الفرصة لقيادة قطاع تصميم وتنفيذ خدمات التنقل الكهربائي العمودي، وإنني أتطلع بشغف إلى إحداث قفزة وتقدما مشتركا في قطاع التنقل .