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تنويه مهم من «الصحة» بعد رصد أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون

تنويه مهم من «الصحة» بعد رصد أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، أن أخذ اللقاحات واستكمال التحصين بها، وتعزيز فعاليتها بالجرعة المنشطة، أفضل وسيلة للتعامل مع المتحورات.

ويأتي تنويه الصحة بعد إعلانها صباح اليوم الأربعاء، عن رصد أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون في المملكة لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا.

من جهة أخرى، أوضحت الصحة أن المتحورات تنشأ عن طريق انخفاض نسبة التحصين، وتزايد انتشار الفيروس في أوساط غير المحصنين، وتغير شكل الفيروس وتسلسله.

ومن المقرر أن تعقد وزارة الصحة، عصر اليوم، مؤتمراً صحفياً استثنائياً للحديث عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، بعد رصد أول إصابة بمتحور أوميكرون.

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