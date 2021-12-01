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قائمة بأطعمة ومشروبات تمنحك الدفء والوقاية من الأمراض في الشتاء

قائمة بأطعمة ومشروبات تمنحك الدفء والوقاية من الأمراض في الشتاء
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تواصل – فريق التحرير:

وضع خبير التغذية استشاري السمنة والنحافة والأمراض الباطنية المصري الدكتور هاني جبران، قائمة بأبرز الأطعمة والمشروبات التي من شأنها تحقيق الغايتين معا، الشعور بالدفء وتقوية المناعة في الشتاء.

الفواكه الحمضية

وجاء على رأس القائمة الفواكه الحمضية: مثل البرتقال والليمون والغريب فروت، فهي بما تمتلك من ألياف تساعد بشكل ما على تدفئة الجسم، علاوة على دورها المهم في تقوية المناعة وحماية الجسم من الأمراض والفيروسات.

مشروب الزنجبيل

ونصح جبران، بحسب “سكاي نيوز”، بتناول مشروب الزنجبيل الذي يساعد على التدفئة وحرق الدهون وكذلك تنشيط الدورة الدموية وتقوية المناعة في وقت واحد، حيث يحتوي على مضادات للأكسدة وعناصر غذائية مهمة، مشيرا إلى إمكانية إضافة الليمون له ليكون “مشروبا متكاملا معززا بالعناصر الغذائية المهمة التي تحقق الغايتين، ولها فوائد أخرى للصحة العامة”.

الحساء الساخن

وأشار الطبيب إلى أهمية الحساء الساخن بأشكاله المختلفة، فكما يمد الجسم بالتدفئة في الشتاء فهو أيضا يحتوي على عناصر غذائية مهمة، وبشكل خاص شوربة العدس التي يعتاد الكثيرون على تناولها مع انخفاض درجات الحرارة، علاوة على دورها في تقوية جهاز المناعة لما تحويه من عناصر غذائية أهمها الحديد.

البروتينات

ويقول جبران إن “من بين العناصر الغذائية المهمة التي ينصح بها، البروتينات المتوفرة في البيض واللحوم، فهي تساعد على تقوية الجسم عموما وجعل المناعة أفضل”، مشيرا في الوقت نفسه إلى الفلفل الحار كأحد الإضافات المهمة التي يمكن أن تقوم بوظيفتي التدفئة والوقاية من الأمراض معا، لما يحتويه من ألياف وكالسيوم وحديد وبوتاسيوم.

الفواكه

ويؤكد أن “الفواكه بشكل عام، والتفاح بشكل خاص، لها مفعول السحر في فصل الشتاء، إضافة إلى العسل الذي يساعد على تقوية المناعة ومد الجسم بالطاقة التي يحتاجها في التدفئة”، وينصح جبران كذلك بتناول الأسماك، خصوصا الدهنية مثل السلمون والسردين، نظرا لاحتوائها على “أوميغا 3″، وهي مادة طبيعية تقوي المناعة وتمنح الشعور بالدفء أيضا.

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