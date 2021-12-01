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«المرور» يوضح طريقة الدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني عبر «أبشر»

«المرور» يوضح طريقة الدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني عبر «أبشر»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إطلاق خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، وذلك عبر منصة أبشر والتي تمكّن مالكي المركبات من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات المميزة إلكترونياً.

وأوضحت أنه يمكن المشاركة وشراء اللوحات إلكترونيًا من جميع أنحاء المملكة من خلال منصة أبشر دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور.

ويتم الدخول لمزاد اللوحات الإلكترونية عبر منصة أبشر من خلال التالي:

١- الدخول لمنصة أبشر .

٢- الضغط على أيقونة خدماتي.

٣- اختيار المرور.

٤- الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.

٥- اختيار نوع لوحات المركبات.

٦- تظهر اللوحات المتاحة والتي يمكن المزايدة عليها.

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