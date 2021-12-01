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نصيحة مهمة من «الصحة العالمية» لغير المطعمين بعد ظهور «أوميكرون»

نصيحة مهمة من «الصحة العالمية» لغير المطعمين بعد ظهور «أوميكرون»
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت منظّمة الصحّة العالمية عددا من التوجيهات أو النصائح، مذكرة بأهمية الوقاية والتمسك ببعض القيود التي أعلنت سابقا في مواجهة الوباء، وخاصة بعد ظهور متحور أوميكرون.

ونصحت الأشخاص غير المحصّنين بالكامل ضدّ كوفيد-19 والمعرّضين لمخاطر صحّية مرتفعة إذا ما أصيبوا بالمرض، بمن في ذلك أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، بعدم السفر إلى مناطق تشهد انتشاراً مجتمعياً للفيروس.

كما أوضحت في تحديث لتوجيهاتها المتعلّقة بالسفر في ظل أوميكرون، أن “الأشخاص الذين لم يتمّ تطعيمهم بالكامل، أو لا دليل لديهم على أنّه سبق لهم أن أصيبوا بعدوى كوفيد، والذين يواجهون خطراً مرتفعاً بالإصابة بمرض شديد والموت، بما في ذلك أولئك الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً وما فوق، أو أولئك الذين يعانون من أمراض مصاحبة تزيد من خطر الإصابة الشديدة بكورونا مثل أمراض القلب والسرطان والسكري، ينبغي نُصحهم بتأجيل سفرهم إلى مناطق تشهد انتقالاً مجتمعياً للفيروس.

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