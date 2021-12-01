بالفيديو والصور.. إحباط تهريب 30 مليون قرص إمفيتامين مخدر داخل حاويات «هيل»

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تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من إحباط محاولة تهريب أكثر من 30 مليون قرص إمفيتامين مخدر داخل حاويات «هيل».

وتفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات مهربي المخدرات، التي تستهدف أمن وشباب المملكة، أسفرت عن إحباط مخطط إجرامي لتهريب (30,349,000) قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة، وفق خطة أمنية محكمة بمتابعة وتحديد شحنة المواد المخدرة داخل حاويات “هيل”، وضبطها بالميناء الجاف بمنطقة الرياض، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأضاف أنه تم القبض على مستقبليها، (4) أشخاص، مواطنين ومقيمين من الجنسية السورية، وجرى إيقافهم واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.