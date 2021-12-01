مواد غذائية تزيد من خطر تجلط الدم للمتعافين من كورونا.. تعرّف عليها

تواصل – وكالات :

قالت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة تاتيانا زاليتوفا: إن تناول بعض المواد الغذائية يزيد من خطر تجلط الدم بعد الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد.

وأشارت الخبيرة بحسب “سبوتنيك”، إلى أن عدوى الفيروس التاجي المستجد، يمكن أن تسبب اضطرابا في عملية تخثر الدم وتكون الجلطات، لذلك من أجل تجنب هذه المخاطر، توصف للمتعافين من “كوفيد-19” أدوية مضادة لتخثر الدم، وتناول الخضروات الورقية مثل الشبت والبقدونس يضعف مفعول هذه الأدوية.

وتضيف الخبيرة: “تحتوي الخضروات الورقية على نسبة عالية من فيتامين K، ما يعيق جزئيا عمل الأدوية المضادة للتخثر التي يتكون أساسها من مادة الوارفارين، لذلك ينصح الطبيب المرضى عند وصف مثل هذه الأدوية بالتخلي عن تناول هذه الخضروات أو على الأقل توزيعها بالتساوي في النظام الغذائي”.

وتتابع الخبيرة : “العامل الخطير الآخر، هو تناول أدوية تزيد من تخثر الدم، لذلك يجب على المريض في هذه الحالة عدم الإفراط في تناول هذه الخضروات، وعموما حتى إذا كان الشخص المتعافي من “كوفيد-19″ لا يتناول مثل هذه الأدوية، عليه التقليل من تناول هذه الخضروات، من أجل درء احتمال تكون الجلطات.”