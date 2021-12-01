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«الصحة» تعقد مؤتمراً استثنائياً اليوم بعد رصد أول إصابة بـ«أوميكرون»

«الصحة» تعقد مؤتمراً استثنائياً اليوم بعد رصد أول إصابة بـ«أوميكرون»
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تواصل – فريق التحرير:

تعقد وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، مؤتمراً استثنائياً عند الساعة 3:35 عصراً، وذلك لمتابعة آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، بعد تسجيل أول حالة إصابة بمتحور “أوميكرون” في المملكة لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا.

وأكدت وزارة الصحة، أنه تم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمد.

وكانت وزارة الصحة، قد دعت المواطنين والمقيمين الذين تلقوا جرعتي التحصين ومر على تلقيهم لها ستة أشهر فأكثر، للتسجيل لتلقي الجرعة التنشيطية، وذلك لزيادة المناعة المكتسبة، منعًا لحدوث أي إصابات -لا سمح الله-.

يأتي تأكيد وزارة الصحة على تلقي الجرعة التنشيطية نظراً للأوضاع الوبائية العالمية غير المستقرة بسبب متحورات فيروس كورونا، والتي كان آخرها متحور “أوميكرون”.

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