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تعرّف على مقدار استهلاك المملكة من الطاقة الكهربائية خلال 2020

تعرّف على مقدار استهلاك المملكة من الطاقة الكهربائية خلال 2020
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير بثته شبكة “سي إن بي سي”، مقدار استهلاك المملكة من الطاقة الكهربائية خلال 2020 .

ووفقاً للتقرير فقد ارتفع إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة إلى 77% خلال عام 2020.

وأشار إلى أن كمية إنتاج الكهرباء قد بلغت 338 ألف و 31 جيجا واط/ساعة، وذلك مقارنة بنحو 335 و 445 جيجا واط/ساعة في 2019.

وأوضح التقرير أن استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة قد ارتفع خلال عام 202 بنحو 0.21 % ليصل إلى 289 ألف و 333 جيجا واط/ساعة .

ومقارنة بعام 2019 فقد بلغ الاستهلاك آنذلك 288 ألف و 713 جيجا واط/ ساعة.

جدير بالذكر أن الشركة السعودية للكهرباء تنتج ما نسبته 54.24 % من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة.

فيما بلغت نسبة الكهرباء المنتجة من محطات تحلية المياه في المملكة 40.59 % خلال 2020 .

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