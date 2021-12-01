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تحرك جديد من مجلس النواب الأمريكي بسبب الطائرات المسيرة الإيرانية

تحرك جديد من مجلس النواب الأمريكي بسبب الطائرات المسيرة الإيرانية
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم مجموعة من النواب الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، بمشروع قانون لوقف أنشطة الطائرات الإيرانية المسيرة.

ووفقاً لـ”العربية نت”، فقد نص المشروع على معاقبة أي شكل من أشكال التعاون مع إيران في مجال أنشطة الطائرات المسيرة.

وأوضح المشروع أن العقوبات الأمريكية على برنامج الأسلحة التقليدية الإيراني بموجب قانون CAATSA تشمل أيضا توريد أو بيع أو نقل الطائرات المقاتلة بدون طيار إلى إيران أو منها.

وشدد على ضرورة منع طهران كما الجماعات المتحالفة معها من الحصول على “درون” يمكن استخدامها في هجمات ضد الولايات المتحدة أو شركائها.

فيما اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، غريغوري ميكس، وفق ما جاء في بيان اليوم الأربعاء، أن “وجود طائرات مسيرة مميتة في أيدي إيران، التي تعتبر أكبر مصدر للإرهاب في العالم، لا يهدد السلام الإقليمي فقط بل أمن الولايات المتحدة”.

كما شدد على أنه “لن يتم التسامح مع دعم برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية”.

من جانبه، قال النائب الجمهوري مايكل ماكول، إن شعوب الشرق الأوسط لا يمكنها العيش بحرية واستقرار وازدهار “في ظل هجوم الطائرات المسيرة الإيرانية”. وأضاف أن أميركا ستستخدم “كل الوسائل المتاحة” لمواجهة برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية.

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