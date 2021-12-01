باريس: لا يمكن تخيل سياسة فرنسية طموحة دون الحوار مع المملكة

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أكد مصدر رئاسي فرنسي متحدثاً عن جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المقبلة إلى دول الخليج، إن المملكة لاعب رئيسي في المنطقة.

وأضاف في تصريحات بحسب “العربية نت”: “لا يمكن تخيل سياسة فرنسية طموحة دون الحوار مع المملكة”.

وأشار إلى أن ماكرون سيناقش “خلال محادثات مطولة ومعمقة مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، سبل تخفيض التوترات في المنطقة”، وتلك المتعلقة بالملف النووي الإيراني والأوضاع في اليمن والعراق ومكافحة الإرهاب.

وأوضح أن الجولة الخليجية لماكرون على المملكة، والإمارات وقطر ستتطرق بشكل خاص إلى الملفين الليبي واللبناني.

كما رأى أن الزيارة ستكون مناسبة لتعزيز الشراكة الفرنسية-السعودية حول موقع العلا، حيث الحضور الفرنسي فاعلٌ هناك.