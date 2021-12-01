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صورة لاصطفاف الكواكب فوق الأهرامات تثير الجدل.. والكشف عن حقيقتها

صورة لاصطفاف الكواكب فوق الأهرامات تثير الجدل.. والكشف عن حقيقتها
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تواصل – وكالات :

أثارة صورة لأهرامات الجيزة في مصر، الحيرة والجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهرت اصطفاف 3 كواكب من المجموعة الشمسية فوق أهرامات الجيزة خوفو وخفرع ومنقرع، بخط مستقيم.

وقال نشطاء: إن الكواكب المصطفة هي عطارد والزهرة وزحل، زاعمين أن الظاهرة تحدث مرة كل 2373 سنة.

ووفقاً لخدمة تقصي الحقائق من وكالة “فرانس برس”، فإن هذه الصورة مصممة إلكترونيا وليست حقيقية، وبعض العناصر الظاهرة فيها مستحيلة من الناحية العلمية، بحسب علماء الفلك.

وأظهرت الصورة الأصلية، التي نشرتها مواقع معنية بالسياحة في عام 2008، خلوها من الكواكب الثلاثة.

ومن الناحية العلمية، يمكن مشاهدة اصطفاف هذه الكواكب الثلاثة في السماء مرة في السنة الواحدة، وليس مرة كل 2373 سنة، لكن بعض العناصر الظاهرة في الصورة ليست منطقية، بحسب علماء فضاء استطلعت آراءهم وكالة “فرانس برس”.

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